Рабинович прокомментировал суд по Медведчуку: Это массовое безумие, человек абсолютно не виновен

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Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал решение Печерского суда Киева, где избиралась мера пресечения для главы политсовета партии "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

"Ну, что вам сказать. Мы провели целый день в этом суде. Могу коротко, если кто-то захочет коротко узнать суть вообще всего процесса, звучало это следующим образом: Медведчук вместе с неустановленными людьми, в неустановленное время, в неустановленном месте, в неизвестной никому форме что-то где-то сделал. При этом неизвестные люди являются, например, должностными лицами России. Спрашивают, а как же, если они неустановленные? Молчат. Объяснение есть? Нет. Почему 300 млн - никто ничего не знает. Массовое безумие мы только что видели. Я хотел вам сказать, что это какая-то катастрофа, потому что ясно было, что человек абсолютно не виновен", – отметил он в эфире телеканала "Перший Незалежний".

Рабинович подчеркнул, что в основном все документы, которые предъявлялись, были распечатки из сети интернет и Facebook.

"Но приятно удивила судебная система потому что - я считаю, что незаконно абсолютно одели браслет на человека, но все-таки, это не выполнение вот этих вот хотелок власти. Я еще раз увидел простую вещь. То, что можно предъявить человеку... Например, я там у себя в Фейсбуке ставил прямую речь. Ну, это просто безумие, безумие. Например, его нужно обязательно арестовать, потому что у него есть телефон и он может фотографии какие-нибудь сбросить кому-то. Он военную часть от одного друга услышал, где наша секретная часть, и позвонил своему другу и по телефону, по прямой связи сказал. Ну, а то у бедного Медведчука нет возможности передать это иначе", – сказал политик.

Рабинович также добавил, что адвокатам Медведчука нужно подавать апелляцию на сегодняшнее решение суда.

"Это вопрос адвокатов Медведчука и самого Медведчука. Я не знаю, я бы на его месте подавал. Может, они примут решение не подавать, потому что понимают, что борются с достаточно сложной машиной. Но, в любом случае, это победа здравого смысла. Я видел, сколько людей, просто тысячи людей писали, поддерживали нас. И я думаю, что сегодня они четко, вместо того, чтобы, как они хотели, расправиться с Медведчуком, они сегодня слепили реального общенационального лидера, и я думаю, что они ему добавили колоссально популярности, потому что люди увидели человека совсем другого. Абсолютно ни одно, понимаете, хоть бы что-нибудь сказали - ни одного слова, абсолютно бездоказательно. Поэтому поздравляю Медведчука, он сегодня вел себя отлично, ну и мы вообще молодцы, большая команда у нас, мы сегодня все были там, так что все хорошо", – сказал Рабинович.