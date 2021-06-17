Рабинович: Потураев будет сидеть

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Серьезный скандал разгорается в украинском политикуме. В четверг, 17 июня, с трибуны Верховной Рады Украины народный депутат от "Слуги народа", заместитель главы парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на всю страну призвал "расстрелять" депутатов из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Этот гуманитарий призывает расстрелять вторую по численности фракцию в парламенте, потому что им (власти, - ред.) не нравится, как мы защищаем своих избирателей. Скажите, призыв к народу прийти и расстрелять депутатов Верховной Рады - это что вообще такое?" - возмутился народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.

Политик напомнил, что "такое проходила нацистская Германия в 1937-м году - только там парламентарий от НСДАП могли такое предложить!.."

Возмущен Вадим Рабинович и отсутствием реакции на призыв Потураева со стороны руководства и членов пропрезидентской фракции. "Я не вижу реакции руководства партии "Слуга народа" на это возмутительное заявление и считаю, что своим поступком Потураев открыл их настоящее нутро", - подчеркнул народный депутат.

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" уверен, что оценку высказыванию народного депутата Никиты Потураева должны дать правоохранители.

"Да, мы знаем, что часто в Украине правоохранители и суды выносят "правильные" решения. Но в данном случае факт преступления очевиден и коррупционная составляющая не пройдет! Мы же - представители партии ОПЗЖ - дали соответствующую команду юристам, они готовы защищать наши интересы, и мы будем бороться до конца! На примере Потураева вся Украина, наконец, осознает, что мы живем в цивилизованной стране", - надеется Вадим Рабинович.

"Я считаю, что человек, призывающий к массовым убийствам, не может возглавлять гуманитарный подкомитет парламента, поэтому мы будем блокировать работу данного комитета до тех пор, пока Потураева не отзовут", - пообещал политик.

Уверен Вадим Рабинович и в том, что "сегодня миллионы людей увидели настоящее лицо "демократии", той "демократии", которую несут нам "слуги".

"Я в шоке от услышанного и от того, что коллеги Потураева по фракции - их банда - не осудили и не предложили просто опохмеляться перед работой… Я вообще был уверен, что либо глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, либо глава партии Александр Корниенко извинятся за своего коллегу, который выступал с высокой трибуны с трясущимися руками. И только потом сам Потураев стал извиняться. За что? За то, что ты призывал людей к массовым убийствам?! Я уже сказал в сессионном зале и повторю еще раз: он будет сидеть!" - пообещал Вадим Рабинович.

"Власть закрывает каналы, чтобы люди не знали правду, они "душат" представителей и лидеров партии ОПЗЖ, возбуждая уголовные дела… Поэтому я буду обращаться к европейским парламентариям и предоставлю им материалы о преследовании оппозиции в Украине, в том числе и по данному инциденту. Более того, европейские послы и представители европейских парламентов уже сегодня получат переведенную на их язык речь народного депутата Никиты Потураева стенах Верховной Рады Украины. Пусть делают выводы об этой "звериной" власти", - пообещал сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Народный депутат считает, что этот инцидент еще раз подтверждает: власть не ищет диалога, не строит демократию, а намерена "расстреливать оппозицию".

"Зеленые" чувствуют свою безнаказанность, и запах крови затмил их разум настолько, что они уже, не стесняясь, озвучивают то, о чем думают! По сути Потураеву все равно на кого работать - сегодня он работает на Зеленского, когда-то брал конверты у Януковича, Тигипко, Пинчука… "Зеленым" все равно, на кого работать, - они не строят, а получают "конверты". Может, он нёс такую чушь потому, что ему "слуги" не дали очередной конверт…" - не исключил Вадим Рабинович.