Рабинович: ОПЗЖ не умеет танцевать, как Зе-власть, но зато мы понимаем, как снижать тарифы и поднимать промышленность

"Оппозиционная платформа – За жизнь" не умеет танцевать, как Зе-власть, но зато там понимают, как снижать тарифы и поднимать промышленность. Об этом заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович в эфире телеканала UkrLive.

"Поэтому мы работаем каждый день очень прагматично, очень тяжело. Часть наших товарищей сидит, часть под уголовными делами, часть каждый день попадает под провокации и так далее, и тому подобное. Поэтому мы прекрасно понимали, на что шли. Если бы у нас не было веры в то, что мы можем исправить ситуацию, нам бы не было смысла всем этим заниматься. Мы знаем, как исправить ситуацию, мы понимаем, что надо делать, и понимаем, как снижать тарифы, как поднимать промышленность. Да, мы не умеем танцевать как "зеленая" власть, мы не сможем, сразу говорю. Споем вряд ли лучше, вот теперь выбирайте", – сказал он.

Рабинович также подчеркнул, что Украине необходимо сейчас вернуться к прагматичному спокойному подходу к экономике.

"Разум подсказывает нам следующие вещи. Первое – надо вернуться к прагматичному спокойному подходу к экономике. Я им говорил пять лет назад и сейчас повторю: экономика не любит, когда на нее кричат. Экономика не любит, когда поют гимны, она от этого не растет и не падает. Экономикой надо заниматься, политику надо убрать из экономики, просто убрать, потому что вы все равно врали нам все эти годы, прекрасно торгуя с Россией на огромный растущий товарооборот, начиная с конфет, кончая ракетами. Поэтому, зачем это делать то, что надо людям, это энергию берите, пожалуйста, по нормальной цене, разговариваете нормально. Во-вторых, надо понять, на чем мы выживем. Наш стратегический партнер был кто? Литва, Латвия, позже Америка или Великобритания. Смотрите, ну все замечательно, стратегические партнеры рядом. Они все сделали уже сами, они обеспечили себя, подписали с "Газпромом" контракт и теперь с радостью смотрят на представителей Украины, которые честные и до конца предали свой народ. Я думаю, что ставка на Америку у "зеленой" власти очень ошибочна, они это очень скоро поймут, потому что они уже это поняли. Все эти публикации, эти офшорные скандалы. Они не могут без американцев, это американцы, они чудесно все выбрасывают. Поэтому там тоже лопнула ставка", – добавил парламентарий.

Ранее Рабинович заявлял, что украинцы еще не до конца понимают масштабы катастрофы, к которой привела страну нынешняя власть.