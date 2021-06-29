Рабинович о закрытии телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK: Это неуважение к Конституции Украины

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Закрытие телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK является неуважение к Конституции Украины. Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович во время согласительного совета депутатских фракций Верховной Рады. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

"Власть обещала, что за неделю покажут документы и доказательства причастности этих медиа к террористической деятельности. Но их до сих пор нет, а список закрытых телеканалов пополнился "Першим Незалежным"", - сказал Рабинович.

Он отметил, что работу "Першого Незалежного" организовали исключительно журналисты.

"Был в эфире он не долго - менее часа. Но его отключили за той же схемой, без объяснения, без следствия и суда. На верховенство права наплевали. Конституцию - потоптали", - подчеркнул он.

Ранее, ООН четко дала понять - введение президентом Зеленским 2 февраля санкций в отношении депутата Верховной Рады Тараса Козака и телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые привели к их закрытию, противоречат международным стандартам соблюдения прав человека, "поскольку не содержит обоснования необходимости и пропорциональности" и "не было принято независимым органом".