Рабинович о суде над Медведчуком: Это была прямая попытка расправы над одним из лидеров партии

Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал решение Печерского районного суда Киева, где в четверг, 13 мая, избиралась мера пресечения народному депутату Украины, председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку.

"Там вообще ничего, кроме политики, не было. Просто ничего. Знаете, я думал, 5%, 10, 15, каких-нибудь процессуальных действий. Ничего там не было. Там абсолютно не было - одна политика. Это была прямая попытка расправы над одним из лидеров партии. И над партией", – сказал политик.

Рабинович также считает, что нынешняя власть боится оппозицию.

"Это все понятно. Они нас боятся. Липовые рейтинги, которыми они пытаются заткнуть в себе, так сказать, чувство тревоги - они все равно не помогут. Я еще раз говорю: они сегодня, если говорить прагматично и жестко, они сегодня сделали Медведчука общенациональным лидером", – сказал он.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы - Ирины Венедиктовой в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука - незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали, на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее - политическая расправа за его принципиальную позицию.

"Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", - подчеркнул оппозиционный политик.