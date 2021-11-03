Рабинович о ситуации на энергорынке: Дурак платит дважды!

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"Дурак платит дважды!" – так народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал в эфире программы "Украинский формат" на телеканале UkrLive ситуацию, сложившуюся на энергетическом рынке Украины в целом и вокруг импорта электроэнергии из Беларуси в частности.

Политик выразил слова благодарности президенту Беларуси за то, что он пошёл навстречу украинской власти и помог Украине, дав распоряжение возобновить поставки электроэнергии в нашу страну в рамках аварийной помощи.

"Безусловно, я низко кланяюсь президенту Беларуси Александру Лукашенко и говорю ему спасибо за то, что он не послал нашу власть, а, по-человечески и по-христиански, помог нашей стране", – подчеркнул Вадим Рабинович.

"А теперь, – продолжил народный депутат, – о наших дураках: зачем нам нужно было связываться с Беларусью, не знает ни один человек на Земле... Мы закупили электроэнергию у Беларуси в пять раз дороже. При этом власть говорит: "Мы заплатим…" Кто заплатит? Правительство?! Кабмин ничего не производит – распределяет деньги налогоплательщиков. Офис президента и депутаты заплатят? Так они тоже ничего не производят, а лишь проедают наш бюджет! Выходит, что деньги соседям они будут платить с наших налогов. С каждого куска хлеба и зарплаты мы платим налоги, а они (власть, – ред.) гуляют, тратя в пять раз больше положенного на закупку электричества у соседних государств. Гуляют от ребра!.."

В контексте этого сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" напомнил, что такие страны, как Литва и Молдова, которые стояли на пороге газового кризиса в связи со сложными отношениями с Россией, на днях заключили с "Газпромом" соглашения.

"Правда, до этого Молдова позаимствовала у нас бесплатно газ, который так необходим украинцам, и наша власть его отдала соседям. Теперь они с газом, а мы – нет", – обратил внимание политик.

Говоря о перспективах, Вадим Рабинович выразил мнение, что "эту зиму мы переживём, но как?.."

"Как переживаем? Продав землю и заводы? Объясните, в чем суть этой бесконечной выживаемости? У нас всегда царила тупость, но такого ещё не было!" – возмутился политик.

Сопредседатель партии ОПЗЖ уверен, что "поставки электроэнергии из Беларуси и тарифы на неё завязаны на политику – это очевидно".

"Тогда я бы просил добровольно явиться в Генеральную прокуратуру тех, кто закупил электроэнергию в Беларуси. Почему? Объясню! Потому что главу политсовета нашей партии Виктора Медведчука власть судит за то, что он по команде президента Порошенко был включён в переговорную группу главой СБУ и поехал договариваться в Москву о поставках угля для Украины, чтобы ее жители не замерзли зимой. А эту власть никто даже не осуждает! Почему помощь своей стране в одном случае расценивается как правосудие, а для других – преступление?.. Поэтому уже завтра все лица, ответственные за закупку электроэнергии в Беларуси, обязаны явиться в Генпрокуратуру и сразу сесть! Пусть они как Медведчук посидят дома, а мы будем разбираться, виноваты они или правы. По крайней мере, так будет честно", – предложил Вадим Рабинович.

Вместе с тем спрогнозировать, что будет дальше на рынке энергоносителей, политику сложно.

"С Россией отношения непростые, Беларусь будет что-то давать, президент Зеленский договорился якобы о закупке сжиженного газа в Катаре (и это правда). Правда, он забыл сказать, что для постройки терминала по его приему нам нужно около 200 млн долларов и 5 лет времени. Но мы подождём у нас же время есть…" – иронично заметил политик.

В контексте этого напомнил Вадим Рабинович и о том, как ещё полгода назад премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял о том, что украинские газовые хранилища "забиты".

"Было такое? Было! Кто-нибудь понёс наказание за это вранье? Нет! Власть только болтает: "Мы построим миллион заводов, посадим триллион деревьев и вылечим миллиард людей…". В итоге – ничего! Это просто какая-то клоунада, а не управление государством!" – возмутился народный депутат.

Все, что сегодня происходит в стране, сопредседатель партии ОПЗЖ назвал "шизофренией".

"Мы наблюдаем постоянную чехарду, связанную с закупками энергоносителей: то американский уголь, то словацкий газ, то ещё что-то. А ведь все под боком – в России. Но мы покупать якобы не будем, все равно купим, назовем иначе, народ заплатит дороже… Ну что это такое?.." – негодует народный депутат.

"К сожалению, мы никогда это не остановим, будем жить в нищете и ужасе только по одной причине – мы ошиблись в выборе. Но люди, как женщина, может и передумать – в какой-то момент люди могут сказать: "Нет!" И все осознают, что власть не может управлять страной, не может выполнять свои обязанности", – резюмировал Вадим Рабинович.