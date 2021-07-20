Рабинович о "достижениях" власти: И землю продали, и игровой бизнес легализовали, и при пенсии в 2 тыс. сделали платежки по 3 тыс.

Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Действующей власти "удалось" многое - и продать землю, и поставить под контроль западных стран почти все серьезные госпредприятия и тому подобное. Ей удастся еще многое, если украинцы не возьмутся за голову и не пойдут нормально голосовать на следующих выборах.

Об этом во время брифинга заявил народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.

Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

Народный депутат после заседания Киевского апелляционного суда, который, напомним, перенес на 30 июля рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты на продление круглосуточного домашнего ареста депутату, главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, обратил внимание на "достижения" нынешней украинской власти.

"Я все-таки хочу сказать два слова. Виктор Владимирович только о недостатках власти говорил, я хочу добавить о достижениях. Нельзя говорить только о неправильном. Им удалось продать землю Украины, им удалось при пенсии в 2 тысячи сделать платежки в 3 (тысячи. - Ред.). Им удалось поставить под контроль западных стран практически все серьезные государственные предприятия. Им удалось легализовать игровой бизнес. Я думаю, еще много удастся, если мы с вами не возьмем голову в руки и не пойдем нормально голосовать в следующий раз", - подчеркнул Вадим Рабинович.

Ранее стало известно, что Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции, которую подали адвокаты председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука об отмене продления домашнего ареста на 30 июля в 10:30.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября.

Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.