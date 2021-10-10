Рабинович о "деле Медведчука": Доводам прокуроров даже судья не верит! Власть ответит за эту комедию!

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович Фото из открытых источников

В Украине открыто, самым наглым образом уничтожена оппозиция. Ее лидера – главу политсоветы партии "Оппозиционная платформа – За життя" Виктора Медведчука – отправляют под домашний арест без предъявления конкретных обвинений, и при этом продолжают придумывать все новые и новые обвинения.



Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".