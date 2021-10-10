Рабинович о "деле Медведчука": Доводам прокуроров даже судья не верит! Власть ответит за эту комедию!
В Украине открыто, самым наглым образом уничтожена оппозиция. Ее лидера – главу политсоветы партии "Оппозиционная платформа – За життя" Виктора Медведчука – отправляют под домашний арест без предъявления конкретных обвинений, и при этом продолжают придумывать все новые и новые обвинения.
Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".
Политик признался, что не понимает, "для чего власти, кроме картинки, нужен Виктор Медведчук".
"То, что я, мои товарищи, да весь мир, слышим во время суда, походит на комедию. После очередного заседания стало очевидно, что доводам прокуроров даже судья не верит!" – обратил внимание Вадим Рабинович.
Кроме того, продолжил народный депутат, абсолютно ничего не доказывают и так называемые "пленки Медведчука", которые периодически выбрасывают на суд общественности.
"Я так скажу: пленки, предъявленные общественности, ничего не доказывают. Мне, например, на день рождения друзяья включили якобы мой разговор с Трампом… Смеялись все… Но это шутка. И если власть таким образом устроила игры с Медведчуком, то пусть честно скажет об этом… А пока же мы имеем "записки сумасшедшего", с которых смеются все. Но, как говорится, смеется тот, кто смеется последним – посмотрим, что будут говорить, когда дело дойдет до Европейского суда, который Медведчук обязательно выиграет", – заметил Вадим Рабинович.
Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За життя" подтвердил, что сегодня в международных инстанциях работают юристы Виктора Медведчука.
"Изучив дело, они не поверили, что такое вообще бывает. Сейчас верят, удивляются и уже готовы выигрывать европейский суд по делу Медведчука. Я уверен на две тысячи процентов, что в Европейском суде мы выиграем у украинской власти дело Медведчука", – заявил народный депутат.
"А пока же мы ожидаем от этой власти все, что угодно, в том числе и новых "сериалов", потому что старые, как видим, уже заканчиваются", – резюмировал Вадим Рабинович.