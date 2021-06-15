Рабинович: Мы должны вернуть свою землю и мир на Донбасс

Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Во вторник, 15 июня, под стенами Верховной Рады Украины сторонники политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" проводят многотысячную масштабную акцию "За мир на востоке Украины".

"Катастрофическая ситуация в стране, продажа земли, отсутствие мира на Донбассе - это те из многих причин, по которым мы сегодня здесь собрались", - заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.

"Самое главное для каждого человека - это возможность иметь свою землю, трудиться на ней. Важное для каждого человека - получать достойную зарплату и пенсию. А что происходит у нас? У нас землю отбирают, право трудиться на ней тоже, а зарплаты и пенсии в Украине просто нищенские", - возмутился политик.

Но самое главное, по словам Вадима Рабиновича, - это мир, без которого не будет ни роста экономики, ни поднятия уровня жизни.

"Каждая мать с ужасом ждет 18-летия - призывного возраста своего сына, - боясь, что его заберут на войну, которая, напомню, длится дольше Великой Отечественной. Вдумайтесь, власть рассказывает нам о том, что они "ищут мира", "борются за мир", а война продолжается уже 7 лет!" - обратил внимание сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Как такое может быть?" - задался вопросом Вадим Рабинович, и сам же на него ответил: "Просто на войне, крови и страданиях наживают миллиарды, поэтому все мы должны требовать от тех, кто "присосался" к этой войне, остановить ее!"

Обратил народный депутат внимание и на то, как лидеры России и США собираются без Украины решать нашу судьбу.

"Как это так? Нам же рассказывают, что у нас "великая страна", "самая сильная армия", "процветающая экономика" и, тем не менее, без нас решают, как мы будем жить дальше!" - возмутился политик.

"Сегодня мы собрались для того, чтобы сказать: мы - миллионы украинцев - хотим мира на своей земле, и пусть мировые лидеры, собравшиеся в Швейцарии, помнят об этом! Мы хотим жить благополучно - так, как живут другие народы Европы. Надо прекратить войну, вечную "войну за мир", гибель наших детей и дать возможность построить процветающую Украину", - призвал Вадим Рабинович.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" обратился к молодежи: "Пусть вам не врут - никаких инвестиций извне Украина не получит, потому что у нас есть неразрешенный военный конфликт. Никакое НАТО нас не возьмет в свои ряды, потому что у нас продолжается война на Донбассе".

Вадим Рабинович в который раз подчеркнул: первый шаг на пути к процветанию страны - это шаг, который остановит войну.

"Именно под этим лозунгом команда Зеленского пришла к власти. А что она делает для этого? Да сегодня эта власть занимается чем угодно, но не разрешением конфликта", - напомнил политик.

"Да, власть пытается нам показать, как она работает. Например, Верховная Рада приняла закон "О добровольном декларировании", согласно которому каждый обязан подать декларацию обо всем, чем он владеет. Теперь с двухкомнатной "хатынки" или тысячи долларов каждого обяжут заплатить 5-9% налогов! А чтобы получить возможность пользоваться задекларированными средствами, еще надо будет ждать разрешения финансового мониторинга!.. Это власть называет заботой о народе? Что они от нас хотят? Чтобы мы все уехали только потому, что они уничтожили всю систему здравоохранения, систему социальной защиты и ведут войну? Да "зеленые" только и думают, что еще можно "урвать" у бедных людей!" - возмутился народный депутат.

"Но мы не позволим дальше издеваться над страной, над народом. Каждый из нас, придя на эту акцию, своим присутствием вносит маленький вклад в то, чтобы сделать Украину процветающей страной, чтобы остановить войну, а это, очевидно, божеское дело… Нет войне!" - резюмировал Вадим Рабинович.