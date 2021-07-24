Рабинович: Мы должны донести до европейских партнеров правду о давлении на оппозицию в Украине

Незаконное закрытие оппозиционных телеканалов и политическое преследование властями оппозиционных политиков. А еще закон о языке и защита прав человека. И это лишь часть вопросов, которые обсудили во время встречи сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович и народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, который прибыл в Украину с рабочим визитом. Встреча состоялась в Киеве в венгерском посольстве.

"Круг вопросов, действительно, интересный. В первую очередь, это отношение к национальным меньшинствам, это законы о языке, которые и в нашем, и в понимании венгерской стороны являются ущемлениями прав человека, насколько я понимаю. Я говорю за себя, за них я не могу говорить. Это же касается ситуации, которая вообще в нашей стране происходит. Мы говорили о незаконных закрытиях каналов. Мы говорили о незаконном пребывании под домашним арестом Виктора Медведчука. Мы говорили о наших, безусловно, важнейших связях с этой страной. И мы очень рады, что получили приглашение посетить с господином Волошиным Венгрию, обговорены визиты, когда нас сторона официально пригласит. Поэтому мне лично очень понравилось, понравился прагматизм, привязанность к национальным ценностям. Когда сейчас все пытаются стать "голубыми" срочно, чтобы перекрасился и тогда продвигают по службе. А здесь человек говорит то, что он думает. Огромное уважение, огромное, я повторяю, как к европейскому политику, просто громадное. Я за последнее время не встречал людей, которые могут так прямо говорить и честно о том, что происходит. Поэтому просто получил удовольствие как человек и как политик", - сказал Вадим Рабинович.

Вопрос давления на оппозицию, в частности на лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука глава венгерского МИД во время встречи поднял сам. Об этом после переговоров рассказал оппозиционный народный депутат Олег Волошин. Надеется - Сийярто будет поднимать этот вопрос и в европейских институтах:

"Вопрос по ситуации с господином Медведчуком господин Сийярто поднял сам. Это была его инициатива. Мы уже хотели завершать встречу, мы знаем плотный график министра. Еще важно - он здесь находится не только в статусе министра иностранных дел Венгрии, а еще и как председатель в Комитете министров Совета Европы. Он сам сказал, какова ситуация с лидером вашей партии, с каналами. Вадим Зиновьевич Рабинович подробно ему все рассказал. И это показывает, что на самом деле надежды нашей власти на то, что они смогут свою искаженную, ложную версию убедить в том, что это правильно, оно не работает. Надеюсь, что наши коллеги будут поднимать эти вопросы и в Совете Европы, и в Европарламенте".

Кроме того, Олег Волошин добавил, что интересы и ценности главы МИД Венгрии идут в фарватере с теми принципами, которых придерживается и партия "Оппозиционная платформа - За жизнь":

"Они прекрасно понимают, что именно с нашей политсилой у них два общих совпадающих интереса - они так же считают, что Украина это многокультурная, многоязычная страна, в которой может существовать как устойчивое государство, только уважая эту реальность. И второе - это ценности, семейные, христианские. И именно на базе ценностей мы можем объединяться".

Это уже не первая встреча оппозиционных политиков с представителями политической элиты стран Европы. Так, недавно сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" встречался с депутатами французского Сената.

А в начале июля Вадим Рабинович в режиме видеоконференции принял участие в Саммите Компартии Китая и мировых политических партий. На днях Посол Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжун поблагодарил председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука за поздравления генсеку КПК Си Цзиньпину со 100-летним юбилеем Коммунистической партии Китая и за участие в Саммите Коммунистической партии Китая. В письме посол отметил, что сотрудничество между политическими партиями динамично развивается и играет неизменную роль в развитии двусторонних отношений между Китаем и Украиной.

В то же время на днях президент Украины Зеленский посетил Грузию, где попал в очередной скандал. После официальной церемонии в Батуми президент Грузии Саломе Зурабишвили отклонила предложение о встрече, которое выразил Зеленский. Согласие на встречу получили только от президента Молдовы Майи Санду, которая в довольно грубой форме выдвинула ряд претензий в сторону украинского президента и его окружения.

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович подчеркнул: ситуацию в Украине - в частности вопрос давления на лидера оппозиции Виктора Медведчука и незаконное закрытие оппозиционных каналов - нужно доносить до наших международных партнеров, ведь их поддержка - шаг к справедливости в Украине:

"Первое. Если мы не будем будить эти события, то мы для Европы, для Америки, для всего мира - абсолютно они нас не видят. Почему? Так как вы, например, я спрошу - вы не озабочены проблемами Конго с утра, нет? Вы даже не смотрите. Так они и с нами.

Второе. Конечно же, они знают о том, что происходит. В рамках политкорректности они как-то сдерживают себя, хотя мы все больше и больше видим прорывающиеся нотки, что есть пределы. Я хочу напомнить всем, что здесь не оценка власти и не оценка закона. Если вы нарушаете Конституцию собственной страны, если канал можно закрыть по письму какого-то следователя СБУ, то мы находимся в стадии развитого фашизма. Я понимаю, что это неприятно слышать, я понимаю, что это обидно, но это факт. И вот это мы доводим до европейцев, что Европа - это когда Европа у тебя дома тоже, это когда европейский закон для тебя. А там написано, что человек не может быть так, как Медведчук, помещен под арест".

Рабинович также подчеркнул: Петер Сийярто во время встречи оптимистично отметил, что у украинской оппозиции есть будущее, ведь именно партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" борется за права простых людей и против беззакония, которое оказывает действующая власть.

"Мы когда зашли, мы представились, что мы представители оппозиции. Он говорит "Ну ничего, мы 8 лет были в оппозиции". Видите, как приятно, что человек оптимистически смотрит на будущее нашей партии. Поэтому будем учиться у Венгрии. Мы как раз сколько в оппозиции - 7-8 - пора уже.

Поверьте мне, что пройдет немного времени и я надеюсь, что наш народ изменит ситуацию и вы будете разговаривать с нами, как с представителями власти".