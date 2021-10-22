Рабинович хочет проверить Дунду на наличие паспорта КНДР и психиатрическую вменяемость

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Народный депутат, член фракции "Слуга народа" Олег Дунда направил в Государственную пограничную службу запрос с требованием проверить и предоставить ему подробную информацию на предмет наличия российских паспортов у 44 народных депутатов из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В частности, Дунда требует предоставить ему отдельно по каждому парламентарию детальную информацию с четким указанием дат пересечения всеми без исключения членами фракции "ОПЗЖ" государственной границы Украины в период с 1 января 2014 года по 15 октября 2021 года.

Кроме того, "слуга народа" просит вынести в отдельный список даты пересечения Виктором Медведчуком, Вадимом Рабиновичем, Сергеем Левочкиным и другими членами фракции ОПЗЖ границы с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, и какие паспорта для этого использовали оппозиционные депутаты.

Столь активный интерес Олега Дунды к фракции ОПЗЖ прокомментировал народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

"Я видел этот запрос, и вот что я вам скажу: пользуясь законом Украины "О статусе народного депутата Украины", я тоже подал два запроса. В первом я прошу предоставить мне информацию, имеет ли народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа" Олег Дунда паспорт Корейской Народно-Демократической Республики. Вторым же прошу предоставить мне детальную информацию, проходил ли господин Дунда психиатрическую экспертизу и не состоит ли он на психиатрическом учете, а также документы, подтверждающие его психиатрическую вменяемость", - сказал Рабинович.