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Пытается задушить свободу слова: Пушилин о давлении Зеленского на "Оппозиционную платформу - За жизнь"

Главарь "ДНР" Денис Пушилин. Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Попыткой закрыть партию "Оппозиционной платформы - За жизнь" или "Партию Шария" Владимир Зеленский душит свободу слова в Украине. Такое мнение высказал глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин.

"Мы видим, насколько болезненно, с ужасом в глазах, Зеленский реагирует на действия "Оппозиционной платформы - За жизнь" или Партии Шария: он пытается их закрыть, задушить свободу слова в стране", - заявил Пушилин.

Он выразил мнение, что своими действиями Зеленский запустил репрессии против фактически проукраинских сил только из-за того, что они реально оппозиционные.

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