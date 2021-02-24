Пытается понравиться администрации Байдена: Рябошапка прокомментировал введение Зеленским санкций в отношении оппозиции

Руслан Рябошапка

По словам экс-генпрокурора, смена власти в Вашингтоне очень серьезно влияет на мировоззрение украинских властей

Введением санкций против оппозиционных политиков президент Украины Владимир Зеленский и его команда пытаются понравиться новой администрации президента США Джо Байдена. Такое мнение в интервью "Голосу Америки" высказал бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

В частности, отвечая на вопрос, что означают последние несколько радикальных шагов главы украинского государства, в том числе введение санкций в отношении оппозиционных политиков, он ответил следующее: "Думаю, что Владимир Зеленский и его администрация понимают, что они допустили серьезные ошибки в прошлом году, когда пытались заигрывать с предыдущей администрацией (США - ред.), пытались получить какие-то личные выгоды от этого. Смена власти в Вашингтоне очень серьезно влияет на мировоззрение этих людей, и они пытаются сделать что-то такое, что могло бы быть положительно воспринято в Вашингтоне. То есть, грубо говоря, они пытаются понравиться новой администрации Байдена, и заручиться поддержкой новой администрации в Вашингтоне".

При этом Рябошапка добавил, что его лично пугают действия Зеленского.

"Мы видим историю президентства Зеленского, у него нет ничего устойчивого. И меня на самом деле это довольно серьезно пугает. Особенно последние шаги, они слишком радикальные, и это фактически крайности", - отметил он.

Напомним, 19 февраля решением Совета национальной безопасности и обороны были применены санкции к 19 юридическим и восьми физическим лицам, а также пяти самолетам, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва. Санкции также применены к компаниям, обслуживающим эти самолеты. Все введены на три года.

Ранее, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Телеканалы, в свою очередь, расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.