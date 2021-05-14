Пять из шести членов наблюдательного совета "Нафтогаза" сложили полномочия

В составе наблюдательного совета остался гражданин США Роберт Бенш

Пять членов наблюдательной совета "Нафтогаза" сложили полномочия. Остался только один человек. Об этом "РБК-Украине" сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

Как отмечается, сегодня, 14 мая, наблюдательный совет покинули: Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейден, Юлия Ковалив, Наталья Бойко.

"30 апреля 2021 года публично объявили о прекращении своих полномочий. Согласно корпоративных процедур, которые действуют сейчас в компании, прекращение их полномочий вступает в силу 14 мая текущего года", - пояснили в "Нафтогазе".

К слову, в составе наблюдательного совета остался гражданин США Роберт Бенш, который был назначен представителем государства в 2020 году и переназначен правительством в конце апреля текущего года.

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Ранее сообщалось, что все члены наблюдательного совета "Нафтогаза", которые присутствовали на заседании 30 апреля, подали в отставку. Согласно корпоративным процедурам прекращение полномочий вступило в силу 14 мая 2021 года.

В свою очередь, Кабинет министров Украины призвал наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.