live
Новости » Политика Читати новину українською

Путин заявил, что в Украине "торгуют русофобией"

Президент РФ Владимир Путин

 ТАСС
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в Киеве периодически заявляют о полной приверженности "Минску", но не намерены обсуждать ни особый статус Донбасса, ни гарантии для людей.
 
В частности, об этом говорится в статье российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля.
 
"В ходе официальных пере­говоров, особенно после "одергивания" со стороны западных партнеров, представители Украины периодически заявляют о "полной приверженности" Минским соглашениям, на деле же руководствуются позицией об их "неприемлемости". Не намерены всерьез обсуждать ни особый статус Донбасса, ни гарантии для живущих здесь людей. Предпочитают эксплуатировать образ "жертвы внешней агрес­сии" и торговать русофобией. Устраивают крова­вые провокации на Донбассе. Словом, любыми способами привлекают к себе внимание внешних покровителей и хозяев", - написал Путин.
Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Кислотой в лицо: На футболиста Йоана Висса совершили нападение Депутаты от ОПЗЖ провели встречу в Елисейском дворце с советником президента Франции и рядом влиятельных французских политиков Франция создаст собственную вакцину от коронавируса COVID-19 Волошин: Понимание ситуации в Украине руководством Франции важно для реализации программы ОПЗЖ по достижению мира на Донбассе

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект