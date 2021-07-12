Путин заявил, что в Украине "торгуют русофобией"

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в Киеве периодически заявляют о полной приверженности "Минску", но не намерены обсуждать ни особый статус Донбасса, ни гарантии для людей.

"В ходе официальных пере­говоров, особенно после "одергивания" со стороны западных партнеров, представители Украины периодически заявляют о "полной приверженности" Минским соглашениям, на деле же руководствуются позицией об их "неприемлемости". Не намерены всерьез обсуждать ни особый статус Донбасса, ни гарантии для живущих здесь людей. Предпочитают эксплуатировать образ "жертвы внешней агрес­сии" и торговать русофобией. Устраивают крова­вые провокации на Донбассе. Словом, любыми способами привлекают к себе внимание внешних покровителей и хозяев", - написал Путин.