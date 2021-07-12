Путин заявил, что в Украине сегодня идет речь о принудительной смене национальной идентичности

Президент России Владимир Путин ТАСС

Президент России Владимир Путин отметил, что в Украине сегодня речь идет о принудительной смене национальной идентичности.

Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля.

"В Украине сегодня ситуация совершенно другая, поскольку речь идет о принудительной смене идентичности", - говорится в статье.

Напомним, Путин заявил, что украинский народ не является недружественным для России. Он обратил внимание на то, что многие народы дорожат своим единством.