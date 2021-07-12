Путин заявил, что в Украине идет поглощение остатков экономики

"Под таким же прикрытием (культивированием образа внутреннего и внешнего врага, - ред.) проходит и поглощение остатков укра­инской эко­номики, эксплуатация ее природных ресур­сов. Не за горами распродажа сельхоз­земель, а кто их скупит – очевидно. Да, время от времени Украине выделяют финансовые средства, кре­диты, но под свои условия и интересы, под префе­рен­ции и льготы для западных компаний. Кстати, кто будет отдавать эти долги? Видимо, предпо­лагается, что это придется делать не только сегод­няшнему поколению украинцев, но их детям, внукам, да, наверное, и правнукам", - написал Путин.

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