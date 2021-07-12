Путин заявил, что в Украине идет поглощение остатков экономики
Под прикрытием внешнего врага идет поглощение остатков экономики Украины, не за горами распродажа сельхозземель, а кто их скупит – очевидно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в статье "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля.
"Под таким же прикрытием (культивированием образа внутреннего и внешнего врага, - ред.) проходит и поглощение остатков украинской экономики, эксплуатация ее природных ресурсов. Не за горами распродажа сельхозземель, а кто их скупит – очевидно. Да, время от времени Украине выделяют финансовые средства, кредиты, но под свои условия и интересы, под преференции и льготы для западных компаний. Кстати, кто будет отдавать эти долги? Видимо, предполагается, что это придется делать не только сегодняшнему поколению украинцев, но их детям, внукам, да, наверное, и правнукам", - написал Путин.
Напомним, ранее Путин заявил, что украинский народ не является недружественным для России. Он обратил внимание на то, что многие народы дорожат своим единством.