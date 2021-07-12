live
Новости » Политика Читати новину українською

Путин заявил, что в Украине идет поглощение остатков экономики

Президент России Владимир Путин kremlin.ru
Под прикрытием внешнего врага идет поглощение остатков экономики Украины, не за горами распродажа сельхозземель, а кто их скупит – очевидно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в статье "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля.
 
"Под таким же прикрытием (культивированием образа внутреннего и внешнего врага, - ред.) проходит и поглощение остатков укра­инской эко­номики, эксплуатация ее природных ресур­сов. Не за горами распродажа сельхоз­земель, а кто их скупит – очевидно. Да, время от времени Украине выделяют финансовые средства, кре­диты, но под свои условия и интересы, под префе­рен­ции и льготы для западных компаний. Кстати, кто будет отдавать эти долги? Видимо, предпо­лагается, что это придется делать не только сегод­няшнему поколению украинцев, но их детям, внукам, да, наверное, и правнукам", - написал Путин.
 
Новости по теме: Путин заявил, что в Украине сегодня идет речь о принудительной смене национальной идентичности
 
Напомним, ранее Путин заявил, что украинский народ не является недружественным для России. Он обратил внимание на то, что многие народы дорожат своим единством.
Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Германии впервые ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератак Тропами империй и холодных войн: Путешествуем в Берлин местами архитектурного наследия В Баварии на 5 лет закрыли доступ к водопаду из-за толп блогеров Германия завершила вывод своих военных из Афганистана

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект