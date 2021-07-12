Путин заявил, что Киеву не нужен Донбасс

Владимир Путин ТАСС

Президент России Владимир Путин высказал убеждение, что Киеву просто не нужен Донбасс. Об этом говорится в статье президента РФ "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля.

"Все ухищрения, связанные с проектом "анти-Рос­сия", нам понятны. И мы никогда не допус­тим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей исполь­зовали против России. А тем, кто пред­примет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну", - говорится в статье российского президента.

Путин считает, что жителям Донецка и Луганска не оставили иного выбора как взяться за оружие, чтобы защитить свой дом и свой язык.

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Ранее Путин также отметил, что в Киеве периодически заявляют о полной приверженности "Минску", но не намерены обсуждать ни особый статус Донбасса, ни гарантии для людей.