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Путин высказался о Евромайдане и его последствиях для Украины

Президент России Владимир Путин kremlin.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что во время Майдана об интересах украинского народа не думали, справедливое недовольство людей цинично использовали.
 
Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля.
 
Также Путин отметил, что Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, а агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять госполитику в стране.
"Об интересах украинского народа не думали и в феврале 2014 года. Справедливое недовольство людей, выз­ванное острейшими социально-экономическими проб­­лемами, ошибками, непоследовательными дейст­виями тогдаш­них властей, просто цинично исполь­зовали. Западные страны напрямую вмешались во внут­рен­ние дела Украины, поддержали переворот. Его та­ра­ном выступили радикальные националистические груп­пировки. Их лозунги, идео­логия, откровенная агрес­сивная русофобия во многом и стали определять госу­дарственную политику в Украине", - написал Путин.
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