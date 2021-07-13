Путин высказался о Евромайдане и его последствиях для Украины

Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля.

Также Путин отметил, что Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, а агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять госполитику в стране.

"Об интересах украинского народа не думали и в феврале 2014 года. Справедливое недовольство людей, выз­ванное острейшими социально-экономическими проб­­лемами, ошибками, непоследовательными дейст­виями тогдаш­них властей, просто цинично исполь­зовали. Западные страны напрямую вмешались во внут­рен­ние дела Украины, поддержали переворот. Его та­ра­ном выступили радикальные националистические груп­пировки. Их лозунги, идео­логия, откровенная агрес­сивная русофобия во многом и стали определять госу­дарственную политику в Украине", - написал Путин.