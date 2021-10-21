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Путин: Военное освоение территории Украины уже идет, это создает угрозу для России

РИА Новости

Военное освоение территории Украины уже идет и это создает угрозу для Российской Федерации. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Военное освоение территории Украины уже идет, это создает угрозу для России", - заявил глава российского государства.

Кроме того Путин высказался и о визите в Украину министра обороны США Ллойда Остина.

"Глава Пентагона открывает по сути Украине двери в НАТО, приехав в Киев", - подчеркнул российский президент.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин прокомментировал текущую ситуацию в Украине. Он заявил, что складывается впечатление о нежелании позволить местным жителям законным способом сформировать органы власти.

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