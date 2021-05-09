Путин в речи ко Дню Победы пригрозил странам "с агрессивными планами"

Президент РФ Владимир Путин ТАСС

Российский президент не намерен поздравлять с праздником своего украинского коллегу

Президент России Владимир Путин заявил, что нет прощения тем, кто, забыв уроки Второй мировой войны, опять "вынашивает агрессивные планы". Об этом сообщил глава РФ, выступая с трибуны на Красной площади по случаю 76-й годовщины Дня Победы, сообщает ТАСС.

По словам Путина, Россия собирается твердо защищать свои национальные интересы.

"Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто снова замышляет агрессивные планы", - отметил российский президент.

Кроме этого, сенатор РФ Алексей Пушков объяснил, почему президент России не поздравил с Днем победы украинского президента Владимира Зеленского.

"Нет причин поздравлять с Днем Победы глав Украины и Грузии. Для них это повод для выпадов в адрес нашей страны и решающей роли СССР в победе над Гитлером", - отметил он.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы над нацистами во Второй мировой войне и выразил надежду на дальнейший мир в стране.