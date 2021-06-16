Путин: В основе урегулирования конфликта на Донбассе должны лежать Минские соглашения, с этим согласен Байден

Встреча президентов России Путина и США Байдена в Женеве, 16 июня 2021 года REUTERS

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин обсудили вопрос Украины: оба выступили за выполнение Минских соглашений для урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом заявил президент РФ в ходе своего брифинга.

Первый вопрос, который задали президенту РФ на пресс-конференции после встречи с Байденом, касался Украины.

"Что касается Украины, то эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно. Но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения", - сказал Путин.

Также лидер РФ заявил, что Россия не будет брать на себя никаких дополнительных обязательств по Украине, кроме содействия в реализации Минских соглашений.

Напомним, в Женеве завершились переговоры между президентом США Джо Байденом и лидером Российской Федерации Владимиром Путиным. В состав американской делегации вошел государственный секретарь США Энтони Блинкен, российской - министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Встреча была разделена на две части: в узком составе (в присутствии Лаврова и Блинкена) и в расширенном формате.

Переговоры лидеров двух стран длились около 5 часов.