Путин сказал, чего ждет от переговоров с Байденом

Джо Байден и Владимир Путин ТАСС

В частности, он ожидает восстановления личных контактов

Президент России Владимир Путин назвал свои главные ожидания от встречи с президентом США Джо Байденом, которая должна пройти в Швейцарии на следующей неделе, передает РБК.

В частности, президент РФ надеется, что Москва и Вашингтон возобновят личные контакты и прямой диалог. Также он рассчитывает на "создание механизмов взаимодействия стран с различных направлений, среди которых стратегическая стабильность, региональные конфликты, глобальная экология, а также сотрудничество в области экономики.

"Восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы, такие есть, я уже об этом говорил.

Если мы после этой встречи создадим механизмы работы по всем этим направлениям, мне кажется, было бы уже хорошо. Можно было бы сказать, что встреча прошла не зря", - сказал он.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и президент Российской Федерации Владимир Путин встретятся 16 июня в Женеве. Байден анонсировал, что одной из тем для обсуждения будет Украина.

Впоследствии стало известно, что встреча лидеров США и России пройдет на вилле Ла Гранж XVIII века с видом на Женевское озеро.