Путин: "Северный поток-2" в пять раз экологичнее украинской ГТС

РБК

"Северный поток-2" – это современные технологии и современные трубы, выбросов CO2 в 5,6 раза меньше, чем при транзите через Украину. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Северный поток-2" – это современные технологии, современные трубы, которые позволяют увеличить давление, движение газа по дну Балтийского моря вообще без всяких выбросов происходит. Эти компрессорные станции – это же маленькие мини-заводы, которые работают тоже на газе, они тоже выбрасывают в атмосферу CO2. В 5,6 раза, в 5,6 раза выбросов меньше, чем при транзитировании через ГТС Украины", – сказал Путин.

Он обратил внимание на то, что экологи в таком случае должны были бы наоборот призывать закрыть транзит через Украину. "Нет, все наоборот – увеличить", – сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что Российская Федерация может увеличить поставки газа в Европу через "Северный поток-2".

"Возможно ли увеличение (поставок газа, – ред.), вы спрашиваете. Да, возможно. Вот по "Северному потоку-2". Труба уже заполнена газом. Если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, то послезавтра начнется поставка 17,5 млрд кубометров", – заявил президент РФ.

Как сообщалось, глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко заявил, что газопровод "Северный поток-2" не может быть сертифицирован, поскольку он не соответствует европейскому законодательству.

Напомним, с 4 октября началась процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток-2".

Отметим, 10 сентября "Газпром" заявил, что "Северный поток-2" полностью достроен.