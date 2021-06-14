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Путин считает, что США не перестанут вмешиваться во внутренние процессы других стран

Джо Байден и Владимир Путин ТАСС
Президент России Владимир Путин заявил, что никто не должен вмешиваться во внутриполитические процессы в другой стране. Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу NBC, передает "Страна".

"Ни Америка в наши, ни мы в американские, ни в какие другие. Надо дать возможность народам всех стран мира спокойно развиваться. Даже если есть кризисные ситуации, они должны разрешаться народом внутри страны, без вмешательства извне", - утверждает президент. 

Однако, российский лидер добавил, что такой призыв к американской администрации мало чего стоит.

"Мне так представляется, что правительство США все равно будет вмешиваться во внутриполитические процессы в других странах. Вряд ли этот процесс можно остановить, уж очень он большой оборот набрал", - сказал Путин.

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