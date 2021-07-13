Путин рассказал о важности Минских соглашений
Минские соглашения дают реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, напрямую договорившись с самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР", заявил президент России Владимир Путин.
В частности, об этом говорится в статье российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля.
"Жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами. И во-вторых, итоги и "Минска-1", и "Минска-2", дающие реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, напрямую договорившись с "ДНР" и "ЛНР" при посредничестве России, Германии и Франции, противоречат всей логике проекта "анти-Россия". А он может держаться только на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага. И добавлю – под протекторатом, контролем со стороны западных держав", - написал он.
"Россия сделала всё, чтобы остановить братоубийство. Были заключены Минские соглашения, которые нацелены на мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Убеждён, что они по-прежнему не имеют альтернативы. Во всяком случае, никто не отзывал свои подписи ни под минским "Комплексом мер", ни под соответствующими заявлениями лидеров стран "нормандского формата". Никто не инициировал пересмотр Резолюции Совета Безопасности ООН от 17 февраля 2015 года", - написал Путин.