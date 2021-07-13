Путин рассказал о важности Минских соглашений

Президент России Владимир Путин ТАСС

Минские соглашения дают реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, напрямую договорившись с самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР", заявил президент России Владимир Путин.

В частности, об этом говорится в статье российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля.

"Жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навя­зать силой, блокадой, угрозами. И во-вторых, итоги и "Минска-1", и "Минска-2", дающие реальный шанс мирно восста­новить терри­ториальную целостность Украины, напря­мую догово­рившись с "ДНР" и "ЛНР" при посред­ничестве России, Германии и Франции, проти­воречат всей логике проекта "анти-Россия". А он может дер­жаться только на постоянном культивировании образа внут­рен­него и внешнего врага. И добавлю – под протекторатом, контро­лем со стороны запад­ных держав", - написал он. Новости по теме: Путин заявил, что в Украине сегодня идет речь о принудительной смене национальной идентичности