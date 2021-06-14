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Путин рассказал о целях отправки войск к украинской границе

Президент РФ Владимир Путин Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ стянула войска к границам Украины, поскольку в этом районе регулярно проводятся военные учения НАТО.  Об этом Путин сказал в интервью NBC.

Путин, комментируя недавние передвижения российских войск возле украинской границы, сказал, что Россия проводит военные учения на своей территории.

По его словам, НАТО регулярно проводит военные учения у границы с РФ, также он упомянул военные учения США на Аляске, которые, по его словам, проходили недалеко от российской территории.

"Представьте, если бы мы направили наши войска в непосредственную близость от ваших границ. Что бы вы ответили?" - сказал Владимир Путин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина стягивает личный состав и технику в зону конфликта на Донбассе.  

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