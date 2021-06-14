Путин рассказал, кого готов поддержать в качестве преемника на пост президента

Президент РФ Владимир Путин ТАСС

Действующий президент допускает, что это может быть человек, который критически относится к нему

Владимир Путин рассказал, что в качестве своего преемника на пост президента он готов поддержать того, кто действительно предан стране. Об этом он заявил в интервью американскому каналу NBC, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что действующий президент допускает, что его преемником может стать человек, который критически относится к нему.

По его словам, на это место "придет когда-то обязательно другой человек".

"...если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек преданный стране, готовый положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю все, чтобы такие люди были поддержаны", - отметил Путин.

Он также выразил уверенность в том, что основы российской государственности, экономики и политической системы будут такими, что смена президента "не обрушит все сразу".

Путин ответил на вопрос, ждет ли от своего преемника гарантии безопасности, как сам президент в свое время предложил Борису Ельцину.

"Я даже не думаю об этом, это вопрос вообще третьестепенного значения. Самое главное - это судьба страны и ее народа", - заверил он.

Новости по теме: Операция «преемник»: российский политолог озвучил прогноз относительно будущего Путина

Напомним, ранее мы писали, что, по информации западных аналитиков, в России начали задумываться о будущем страны без Владимира Путина и о его возможных преемниках. Предполагается, что Путин уже выбрал ряд чиновников 30-40 лет, и проводит им испытания, проводя через ключевые государственные должности – от губернаторов до министров.