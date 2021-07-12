Путин прокомментировал слова о России как "стране-агрессоре"
Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал слова о России как "стране-агрессоре", напомнив, что она входит в тройку главных торговых партнёров Украины, сотни тысяч украинцев приезжают на заработки.
В частности, об этом говорится в статье российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля.
"Даже после известных событий в Киеве в 2014 году давал поручения российскому правительству продумать варианты контактов по линии профильных министерств и ведомств в части сохранения и поддержки наших экономических связей. Однако встречного желания как не было, так до сих пор и нет. Тем не менее Россия по-прежнему входит в тройку главных торговых партнёров Украины, а сотни тысяч украинцев приезжают к нам на заработки и встречают здесь радушие и поддержку. Такая вот получается "страна-агрессор", - написал Путин.
Напомним, ранее Путин заявил, что украинский народ не является недружественным для России. Он обратил внимание на то, что многие народы дорожат своим единством.