Путин: Посмотрим, что будет происходить на украинской политической сцене в ближайшее время

РБК

Президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" прокомментировал текущую ситуацию в Украине. Он заявил, что складывается впечатление о нежелании позволить местным жителям законным способом сформировать органы власти.

"У власти стоит не президент, а группа людей, которая руководит страной. При этом Медведчука в Украине пытаются привлечь к ответственности за открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию в стране", – заявил Путин.

Российский лидер отметил, что в ближайшее время будет наблюдать за происходящим на украинской политической сцене.

"Я еще не очень понимаю, как из него можно выйти. Посмотрим, что будет происходить на внутриполитической сцене Украины в ближайшее время. Мы со своей стороны делаем все, что от нас зависит, чтобы эти отношения выстроить. Но вот та угроза, о которой вы сейчас сказали, ну не сказали, а просто упомянули об этом, она для нас имеет существенное значение. И вы правы, конечно, когда говорите, что формальное членство в НАТО может не состояться, а военное освоение территории уже идет. И это реально создает угрозу для РФ. Мы отдаем себе в этом отчет", – сказал он.

"Разве кто-то отреагировал на наше заявление, что мы не будем размещать в европейской части ракеты подобного рода, если мы их произведем, но пусть нам скажут, что этого никто не будет делать со стороны Соединенных штатов и Европы. Не ведь, не отвечают. Мы же все взрослые люди сидят, нам то что делать в этой ситуации? Поэтому это все... Да вот приехал министр обороны, который, по сути, открывает двери Украине в НАТО. По сути его заявления можно и нужно так трактовать. Он говорит, что "Да, каждая сторона имеет право выбирать". Никто не говорит нет, никто, вот даже те европейцы, о которых вы сказали, я знаю, я с ними лично разговаривал, но сегодня какой-то деятель есть, а завтра нет, другой приходит на его место. И что? Это не гарантии безопасности для России. Это разговор на заданную тему. И, конечно, нас это беспокоит", – добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что украинцы боятся отвечать на социологические опросы.