Путин об учебных базах НАТО в Украине: Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам с этим делать?

Правительство Республики Алтай

Под маркой учебных центров можно разместить все что угодно, заявил президент РФ Владимир Путин по поводу расширения НАТО.

"Что касается баз, ну я знаю там соответствующее конституционное положение Украины. Учебные центры никто не запрещает. А под маркой учебных центров можно все что угодно разместить. И как я уже говорил, это было тоже, публично звучало. Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать-то с этим? Ну не мы же лезем туда со своими ракетами, к нам под нос их засовывают. Конечно, это проблема", – сказал Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Ведь смотрите, что происходило в конце 80-х – начале 90-х годов, я сейчас не буду воспроизводить, хотя вы сейчас натолкнули меня на мысль о том, что надо об этом сказать. Когда все со всех сторон говорили о том, что после объединения той же Германии, ни в коем случае движения на Запад инфраструктуры НАТО не будет, хотя бы в этом Россия должна была быть уверена. Так говорили. Это же публичные заявления были. Что на практике? Обманули. А теперь говорят: "А где на бумажке? Покажите". И раз расширили, и два расширили НАТО. Последствия какие военно-стратегические? Инфраструктура приближается, что такое инфраструктура? Вон в Польше, Румынии установили системы ПРО, противоракетной обороны, но с пусковыми установками ИДЖИС, на которые можно разместить Томагавки, ударные системы, и сделать это легко по щелчку, только программное обеспечение нужно поменять. Все. Этого даже никто не заметит. Там же могут быть размещены ракеты средней и меньшей дальности. Почему нет?" – добавил Путин.

Он также считает, что министр обороны США Ллойд Остин открывает Украине, по сути, двери в НАТО, приехав в Киев.

"Вот приехал министр обороны, который, по сути, открывает двери Украине в НАТО, по сути, его заявление нужно и можно именно так трактовать", – сказал Путин.

Он добавил, что формальное членство в НАТО может не состояться, а военное освоение территории уже идет. "И это реально создает угрозу для РФ. Мы отдаем себе в этом отчет", – сказал Путин.

Ранее Остин, комментируя перспективы членства Украины в альянсе, заявил, что третьи страны не имеют права вето на вступление Украины в НАТО, при этом Вашингтон поддерживает Киев в его устремлениях.