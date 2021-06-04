Путин не ожидает "ничего прорывного" от встречи с Байденом

Джо Байден и Владимир Путин ТАСС

При этом он предполагает, что встреча пройдет "в позитивном ключе"

Президент России Владимир Путин не ожидает "ничего прорывного" в отношениях с Вашингтоном в ходе встречи с президентом США Джо Байденом. Об этом со ссылкой на слова Путина сообщает ТАСС.

"Путин рассчитывает, что встреча с Байденом пройдет в позитивном ключе, но не ожидает ничего прорывного в отношениях РФ и США", – говорится в сообщении.

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Напомним, 13 апреля президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во второй раз провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, во время которого, американский лидер предложил своему коллеге в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране – "для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией".

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В свою очередь, спикер президента РФ Дмитрий Песков поделился, что теоретически двое лидеров могут встретиться в европейской стране, однако точное место не называл. О готовности организовать переговоры заявили в Финляндии, Чехии и Швейцарии.

На этой неделе стало известно, что президенты Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации Джо Байден и Владимир Путин встретятся 16 июня в Женеве.