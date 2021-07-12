Путин назвал возникновение "стены" между Россией и Украиной трагедией

Владимир Путин РБК

Президент Российской Федерации Владимир Путин воспринимает возникшую между Россией и Украиной стену как большую общую беду и трагедию.

Об этом президент написал в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев", ее текст на двух языках опубликовали на сайте Кремля.