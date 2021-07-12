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Путин назвал возникновение "стены" между Россией и Украиной трагедией

Владимир Путин РБК
Президент Российской Федерации Владимир Путин воспринимает возникшую между Россией и Украиной стену как большую общую беду и трагедию.
 
Об этом президент написал в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев", ее текст на двух языках опубликовали на сайте Кремля.
 
По мнению главы РФ, к этой разобщенности привели ошибки, допущенные в разные периоды истории, а также усилия тех, кто всегда стремился к подрыву единства между Россией и Украиной.
"Формула, которая применяется, известна испокон веков: разделяй и властвуй. Ничего нового. Отсюда и попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми. А как сверхзадача – разделить, а затем и стравить между собой части единого народа", – написал Путин.
 
Новости по теме: Путин заявил, что в Украине сегодня идет речь о принудительной смене национальной идентичности
 
Напомним, ранее Путин заявил, что украинский народ не является недружественным для России. Он обратил внимание на то, что многие народы дорожат своим единством.
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