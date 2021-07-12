Путин назвал возникновение "стены" между Россией и Украиной трагедией
Президент Российской Федерации Владимир Путин воспринимает возникшую между Россией и Украиной стену как большую общую беду и трагедию.
Об этом президент написал в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев", ее текст на двух языках опубликовали на сайте Кремля.
По мнению главы РФ, к этой разобщенности привели ошибки, допущенные в разные периоды истории, а также усилия тех, кто всегда стремился к подрыву единства между Россией и Украиной.
"Формула, которая применяется, известна испокон веков: разделяй и властвуй. Ничего нового. Отсюда и попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми. А как сверхзадача – разделить, а затем и стравить между собой части единого народа", – написал Путин.
Напомним, ранее Путин заявил, что украинский народ не является недружественным для России. Он обратил внимание на то, что многие народы дорожат своим единством.