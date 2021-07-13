Путин назвал предвыборные обещания Зеленского враньем

Основным предвыборным лозунгом президента Украины Владимира Зеленского был мир, обещания оказались враньём, говорится в статье президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля.

"Основным пред­выборным лозунгом действующего президента было дости­жение мира. Он на этом пришёл к власти. Обещания оказались враньём", - отмечается в статье.

Несмотря на предвыборные обещания президента Украины Владимира Зеленского, по мнению Путина, ничего не изменилось, а в чем-то ситуация в стране и вокруг Донбасса еще и деградировала.