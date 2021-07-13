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Путин назвал предвыборные обещания Зеленского враньем

Владимир Путин AP Photo

Основным предвыборным лозунгом президента Украины Владимира Зеленского был мир, обещания оказались враньём, говорится в статье президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля.

"Основным пред­выборным лозунгом действующего президента было дости­жение мира. Он на этом пришёл к власти. Обещания оказались враньём", - отмечается в статье.
 
Несмотря на предвыборные обещания президента Украины Владимира Зеленского, по мнению Путина, ничего не изменилось, а в чем-то ситуация в стране и вокруг Донбасса еще и деградировала.
 
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Ранее Путин также отметил, что в Киеве периодически заявляют о полной приверженности "Минску", но не намерены обсуждать ни особый статус Донбасса, ни гарантии для людей.

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