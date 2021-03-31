Путин, Макрон и Меркель обсудили Украину и Донбасс без Зеленского

Президент РФ Владимир Путин с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном РБК

Вечером 30 марта в формате видеоконференции состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Главы государств обсудили коронавирус, Сирию, Ливию, Беларусь и подробно обменялись мнениями об Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе подробного обмена мнениями по ситуации в Украине была подтверждена безальтернативность минского комплекса мер 2015 года как основы урегулирования внутреннего конфликта в этой стране. Президент России сказал о важности выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса.

"С российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооружённого противостояния на линии соприкосновения и фактическим отказом от выполнения согласованных в июле 2020 года в Контактной группе Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. Политсоветники лидеров продолжат совместную работу", - написала пресс-служба Кремля.

Особое внимание лидеры также уделили задаче объединения усилий в борьбе с пандемией коронавируса. В этом контексте собеседники обсудили меры по предотвращению дальнейшего распространения заболевания и перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины "Спутник V", а также возможных поставок и совместного производства этого препарата в странах ЕС.

При обсуждении обстановки в Беларуси Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства.

Кроме того, были рассмотрены вопросы урегулирования в Ливии. Выражена надежда, что формирование в стране единых переходных органов власти станет важным шагом на пути продвижения эффективного политического процесса с участием всех ключевых ливийских сил.

Отмечено, что ситуация в Сирии продолжает стабилизироваться и что сейчас весьма остро стоят вопросы предоставления сирийскому народу гуманитарной помощи.

Руководители России, Германии и Франции высказались в пользу сохранения и реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и дальнейшей координации шагов на этом направлении.

Обсуждено положение дел в отношениях между Россией и Европейским союзом. С российской стороны вновь заявлено о готовности к восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия с ЕС, если к этому будет проявлена встречная заинтересованность.

В связи с поднятым партнерами вопросом об Алексее Навальном Путин разъяснил обстоятельства его дела.

"В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня", - резюмировали в Кремле.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что в планах Путина нет разговора с Зеленским.