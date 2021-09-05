Путин готов говорить с Зеленским, но не о Крыме, - Кремль

Пока продвижений в подготовке переговоров президентов Украины и РФ нет

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако, по словам Пескова, вопрос деоккупации Крыма не может быть на повестке дня переговоров. Об этом говорилось в эфире канала "Россия 1" .

"Если говорить о политической воле Путина - то он четко подтвердил, что готов встречаться. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим", - сказал Песков.

Спикер Кремля отметил, что, потому что Зеленский хочет обсуждать вопрос Крыма.

"Дело в том, что для нас не существует темы Крыма. А, как нам говорят в Офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион России. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня. Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться", - добавил он.

Новости по теме: В Крыму возле здания ФСБ РФ задержали более 40 человек

Как сообщалось ранее, в Украине исключают возможность силового возвращения Крыма. Только политико-дипломатический путь. От действий России на море страдают уже и другие страны, включая и страны НАТО.