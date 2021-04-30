Против Виктора Медведчука развязана настоящая травля, поскольку он занял ключевые позиции в президентских рейтингах, - Кузьмин

Ренат Кузьмин Скриншот с видео

В Украине против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и нардепа Виктора Медведчука развязана настоящая травля, поскольку он занял ключевые позиции в президентских рейтингах. Так нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин прокомментировал заявление генпрокурора Ирины Венедиктовой о возможном привлечении Медведчука к ответственности в эфире ток-шоу "Противостояние" на телеканале "Перший Незалежний".

"В отношении Виктора Медведчука в Украине развязана настоящая травля. Вот Медведчука можно любить, можно не любить, кому-то он нравится, а кому-то нет. Но последние 16 лет до его прихода в парламент Медведчук занимался бизнесом. Он вообще был далек от украинской политики, занимался бизнесом. И, как вы хорошо знаете, не проявлял себя ни в политике, ни в около политических событиях его не было. И вот на протяжении последних двух лет мы видим Медведчука", - заявил Кузьмин.

Нардеп отметил, что Медведчук, придя в политику, тут же занял ключевые позиции в президентских рейтингах. Он занимал третье, четвертое, пятое место в рейтингах на пост главы государства, но постоянно оставался в первой пятерке.

"И по различным оценкам социологических служб Медведчук, выходя во второй тур, выигрывал практически у всех. Единственный у кого он не выигрывал - это действующий президент Зеленский. Но это дело времени. Как вы знаете, в политике нет ничего постоянного", - добавил парламентарий.

При этом он напомнил, что экс-президент Петр Порошенко подозрительным образом вошел во второй тур выборов. А это означает, что если тогда ситуация сложилась бы по-другому, то Украина не была бы под внешним управлением.

"Для того, чтобы уже быть до конца справедливым, нужно вспомнить, что во второй тур президентских выборов как-то очень странно вошел экс-президент Порошенко, и многие социологические службы информировали о том, что такое событие произошло не без злоупотреблений, и по подсчетам во втором туре должна была оказаться Юлия Тимошенко. А это означает, что если бы во второй тур вышел не Порошенко, а, к примеру, Тимошенко, ну или Юрий Бойко, то вполне возможно Зеленский не стал бы президентом, и вполне возможно Украиной руководила бы Тимошенко или Бойко, и тогда бы Украина развивалась совсем другим путем", - заявил Кузьмин.

Однако, на сегодняшний день все сложилось так, что Украина попала под влияние западных хозяев, утверждает политик.

"А так мы имеем то, что имеем. Полное внешнее управление и фактическую зависимость украинского государства от западных хозяев и от их желаний. Если завтра поступит команда вернуть Коболева назад, то, поверьте мне, завтра же его вернут назад", - подчеркнул нардеп ОПЗЖ.