Протасевич под наблюдением заявил, что в СИЗО его никто не бил

Роман Протасевич Фото из открытых источников

Он попросил не распространять информацию о том, что его бьют, потому что эти новости трудно воспринимать его родителям

Бывший редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич на пресс-конференции, организованной белорусскими силовиками, заявил, что в СИЗО его никто не бил и чувствует он себя хорошо. Об этом он сообщил во время прямой трансляции пресс-центра Беларуси.

"Относительно этой шутки (что Протасевича в тюрьме бил лично Александр Лукашенко, - ред.) даже комментировать ничего не буду. Это просто смешно.

Во-вторых, что касается моих следов на руках, я думаю, каждый из вас может подойти и посмотреть – это следы от стяжек, которые на меня надели во время задержания, поскольку задержание было настолько неожиданным, что у них не было при себе наручников".

"Будучи в СИЗО я слышал очень много фейков, которые распространяли о моем состоянии здоровья. У меня отличное настроение. У меня нет никаких жалоб. Если кто сомневается, то я готов пройти любую независимую медицинскую экспертизу".

В частности, Протасевич попросил не распространять информацию о том, что его бьют, потому что эти новости трудно воспринимать его родителям.

Также во время пресс-конференции силовики заявили, что перехвата самолета Ryanair и принудительной посадки в Минске в мае не было. Об этом сказал командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Голуб.

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Напомним, ранее мы писали, что белорусский телеканал ОНТ обнародовал интервью соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Из него общественность сделала вывод, что к оппозиционеру применяли силу.