Пропорциональная система выборов: Нардепы обратились в КСУ

Конституционный суд Украины Фото из открытых источников

Нардепы оспаривают пункт заключительных и переходных положений Избирательного кодекса

Конституционный суд получил представление от группы народных депутатов, которые оспаривают ряд положений Избирательного кодекса среди которых пропорциональная система выборов в Украине. Об этом сообщила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.

"Народные депутаты считают, что изъятие из законодательства возможности проведения выборов по мажоритарной системе ограничивает конституционные избирательные права граждан, а также "содержит признаки узурпации власти", - написала Совгиря.

По ее словам, нардепы оспаривают пункт заключительных и переходных положений Кодекса, в соответствии с которыми терял силу закон "О выборах народных депутатов Украины".

Напомним, 16 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №3485 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства". Решение поддержали 308 народных депутатов. Как отметили в пояснительной записке, целью проекта является устранение пробелов, корреляция сроков, упрощение избирательных процедур и их унификации для обеспечения соблюдения международных стандартов проведения выборов.