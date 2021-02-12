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Пропорциональная система выборов: Нардепы обратились в КСУ

Конституционный суд Украины

 Фото из открытых источников

Нардепы оспаривают пункт заключительных и переходных положений Избирательного кодекса

Конституционный суд получил представление от группы народных депутатов, которые оспаривают ряд положений Избирательного кодекса среди которых пропорциональная система выборов в Украине. Об этом сообщила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.

"Народные депутаты считают, что изъятие из законодательства возможности проведения выборов по мажоритарной системе ограничивает конституционные избирательные права граждан, а также "содержит признаки узурпации власти", - написала Совгиря.

По ее словам, нардепы оспаривают пункт заключительных и переходных положений Кодекса, в соответствии с которыми терял силу закон "О выборах народных депутатов Украины".

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Напомним, 16 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №3485 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства". Решение поддержали 308 народных депутатов. Как отметили в пояснительной записке, целью проекта является устранение пробелов, корреляция сроков, упрощение избирательных процедур и их унификации для обеспечения соблюдения международных стандартов проведения выборов.

 

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