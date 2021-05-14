Прокуроры прямо сказали, что главная вина Медведчука в отрицании курса власти Зеленского, - Суслов

Виктор Суслов из открытых источников

В заявлениях прокуроров на суде по делу главы политсовета партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктора Медведчука четко было сказано, что главная вина оппозиционного политика в отрицании курса власти. Однако ситуация с давлением на оппозицию обернется для самого Медведчука только положительно. Об этом на "Першому Незалежному" сообщил экс-министр экономики Виктор Суслов.

"Последние данные журнала "Фокус" показали, что за период кризиса после Майдана 100 человек стали богаче в Украине на 42%, поэтому минус Медведчук, но плюс целый ряд других людей и Порошенко в первую очередь, который был президентом и даром время не терял. Судя по всему, также плюс значительное количество других людей. Что касается Медведчука, минус надо рассматривать не в плане личных доходов и так далее, минус лидер оппозиции, хотел сказать президент. Это пример тем, то будет выступать против политики власти. На вчерашнем заседании суда были показательными заявления прокуроров. Они говорили, что главная вина Медведчука в том, что он не поддерживает курс власти, политику президента Зеленского. Не поддерживает повышения тарифов, не поддерживает рост цен, он много чего не поддерживает. С моей точки зрения, правильно, что не поддерживает, - заявил Суслов.

Экс-министр утверждает, что давлением на оппозицию и на Медвечука, в частности, власть добьется только противоположного эффекта.

"Поторопился Зеленский. Медведчук не минус, он, скорее всего, получит плюсы", - отметил политик.

Как известно, 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить под круглосуточный домашний арест председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Таким образом суд не удовлетворил ходатайство прокуроров. Последние просили содержания под стражей с залогом в 300 миллионов гривен.