Производство вакцины на украинских заводах, которое организовал Медведчук, противоречит плану Запада по сокращению населения, - эксперт

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Власть во главе с Владимиром Зеленским беспрерывно обманывает украинцев в вопросах по поводу вакцинации. Так блогер Михаил Мищишин прокомментировал в Facebook дневную статистику по заболеваемости COVID-19, сообщает "Капитал".

"Вот, клоуны! Нас разводят, "шо тех лохов". Хорошо господину Зеленскому. Он не лох. А ты? Россия. Число заболевших за сутки — 9 тысяч человек. Украина. За сутки — 17 тысяч человек. Практически в два раза больше. Это при том, что население России раз в 5-7 больше, чем в Украине", — обратил внимание блогер.

Мищишин отметил, что власть во главе с Зеленским отвергла вариант производства вакцины "Спутник V" на заводе "БиоЛик" в Харькове.

"Вы ж врите, да не завирайтесь. Тут тебе и вакцину испытывают на россиянах, как на кроликах. И западные вакцины лучше. И завод нам по производству "Спутника" в Харькове не нужен", — эмоционально отреагировал блогер.

При этом Мищишин подчеркнул, что Украина так и не получила западные вакцины, которые обещала власть во главе с Зеленским.

"Пусть западные вакцины и лучше. Только вот где они? Где результат вакцинации, выраженный в снижении числа заболевших? С интересом жду, когда наша власть перестанет нам тотально лгать. Понимаю, что не дождусь. Им отступать уже некуда. "Поки сонце зійде, роса очи виїсть", — констатировал блогер.

По мнению Мищишина, власть во главе с Зеленским обманывает украинцев, чтобы скрыть антиукраинскую сущность Майдана.

"Им нужно лгать, чтобы прикрыть всю кощунственную и злонамеренную антиукраинскость Майдана, горячо этими голубыми воришками поддерживаемую, продолжать весело и залихватски грабить нас, и ещё и уцелеть при этом, как их старшие товарищи, которые сегодня взирают на нас уже с небес Израиля, Европы и Америки", — резюмировал блогер.

А политический эксперт Светлана Кушнир выдвинула версию, что власть во главе с Зеленским провалила вакцинацию, потому что на самом деле решает две задачи — сокращение населения и завоевание рынка сбыта для западных фармакологических компаний.

"А, может, это не провал вакцинации? Может, так с самого начала задумано? И таким способом "зеленые" решают сразу две задачи — сокращение населения (а зачем столько ртов "аграрной сверхдержаве"?!) и завоевание рынка сбыта для фармацевтических транснациональных компаний", — прокомментировала она.

"Но производство вакцины на украинских заводах, которое организовал Виктор Медведчук, противоречит плану Запада по сокращению населения", — подчеркнула эксперт.

Кушнир отметила, что завод "БиоЛик" в Харькове в эти дни уже мог бы выпустить первую партию вакцины "Спутник V", о производстве которой договорился Виктор Медведчук.

"Скажем, вариант, когда харьковский "БиоЛик" уже сейчас мог бы выпустить первую партию "Спутника V" (700 тысяч доз) — это однозначный плюс для Украины. Тем более что все необходимое есть — и лицензия, и формула, и даже сырье — потому что все эти вопросы на уровне самого Путина решил Медведчук. Но для транснационалов — это появление конкурента на рынке вакцин от COVID-19 и потеря украинского рынка сбыта. Внимание, вопрос, как говорят в "Что? Где? Когда?": "На чьи интересы работают Зеленский & Co?!" — заключила политический эксперт Светлана Кушнир.