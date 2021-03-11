Санкции и возможная национализация: Главное из очередного заседания СНБО

Заседание СНБО Офис президента Украины

Всего было рассмотрено восемь вопросов

Сегодня, 11 марта, состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором были рассмотрены вопросы государственного оборонного заказа на 2021 год, национализации АО "Мотор Сич" и продление действия ограничительных мер в отношении ряда банков с российским капиталом. Об этом сообщает Офис президента.

Как отмечается, всего на заседании СНБО было рассмотрено восемь вопросов, в частности показатели государственного оборонного заказа на 2021 год.

Также была утверждена Стратегия деоккупации и реинтеграции в Украине временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

"Это будет открытый документ. Все смогут с ним в ближайшее время ознакомиться. Кроме того, мы решили на заседании СНБО, что Стратегия деоккупации Крыма будет иметь официальный перевод на английский язык, и все наши партнеры получат этот документ в ближайшее время", – сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО.

В этом контексте Службе безопасности Украины поручено изучить обстоятельства голосования депутатами Верховной Рады 27 апреля 2010 года так называемых Харьковских соглашений относительно возможной государственной измены.

Новости по теме: СНБО утвердил Стратегию деоккупации Крымского полуострова

Кроме того, участники заседания заслушали доклад о состоянии расследования дел о государственной измене, дезертирстве, террористической деятельности и нарушении военной присяги.

Также СНБО продлила еще на три года применении персональных экономических и других ограничительных мер в отношении двух российских банков, действовавших с 2019 года и срок применения которых истекает 19 марта 2021 года.

Кроме того, был рассмотрен вопрос о состоянии выполнения решения Совета нацбезопасности и обороны от 11 марта 2018 года "О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиастроения", введенного в действие указом президента 6 марта 2018 года № 58.

Как сообщил Алексей Данилов, СНБО принял решение, что предприятие "Мотор Сич" в ближайшее время законным способом будет возвращено в собственность украинского государства.

Также Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел инициативу относительно обнародования на следующем заседании СНБО комплексного отчета председателя Государственной службы геологии и недр Украины относительно использования недр государства.

Решением СНБО сегодня создан Центр противодействия дезинформации. По словам Алексея Данилова, Центр начинает работать со следующего вторника. Он будет располагаться в ситуационном центре СНБО на ул. Банковой. К его работе будут привлечены разведчики, представители министерств и ведомств.

"Это будет отдельный Центр, построенный по такому же принципу, как Национальный координационный центр кибербезопасности СНБО и Комитет по вопросам разведки, который работает при Аппарате СНБО. У Центра противодействия дезинформации будет отдельный руководитель, который будет назначаться указом президента", - отметил секретарь СНБО.

Была рассмотрена ситуация по прекращение ПАО "Донецкоблгаз" поставок природного газа потребителям Донетчины в зимний период, в частности населению и предприятиям тепловой генерации.

"Из-за исследования, которое мы провели в аппарате СНБО, выяснилось, что владельцами "Донецкоблгаза" являются две компании, которые почему-то зарегистрированы в Гонконге. В отношении них будет проведена соответствующая проверка, и в случае выявления тех или иных нарушений "Донецкоблгаз" будет возвращен в государственную сферу управления в ближайшее время", – сказал Алексей Данилов.

Также рассматривался вопрос усиления борьбы с организованной преступностью, которая контролирует незаконное перемещение контрафактных подакцизных товаров из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. На следующем заседании соответствующие службы должны предоставить доклад по этому вопросу.

"Должны поставить точку в этом сложном вопросе. Есть три табачные фабрики, которые расположены на оккупированных территориях, и другие предприятия, которые производят подакцизные товары, которые в обход всех возможных границ попадают в Украину. Должны положить этому конец", - пояснил секретарь СНБО.

Напомним, очередное заседание СНБО было запланировано традиционно на пятницу - 12 марта. Однако, в начале недели его решили перенести и провести ранее согласованного дня.