Проблему конфликта на Донбассе без Виктора Медведчука решить невозможно, - аналитик

Виталий Романченко Фото из открытых источников

Проблему конфликта на Донбассе без председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука решить невозможно. Об этом в эфире на телеканале "Перший Незалежний" заявил политический аналитик Виталий Романченко.

Гость студии, комментируя ситуацию с давлением на председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и конфликт на Донбассе, подчеркнул, что оппозиционный политик еще с 2014 года глубоко погрузился в эту проблему, решая ряд вопросов.

"Если серьезно, основательно анализировать, мы должны понимать, что в принципе проблему конфликта на Донбассе без Виктора Медведчука решить невозможно. Потому что он с самого начала, с 2014 года, настолько глубоко погрузился в эту проблему, решая вопросы и обмена военнопленными, и по подготовке и исполнению Минских договоренностей, и по перемирию в 2014-2015 годах, что без его участия эту проблему сегодня Украине решить будет чрезвычайно сложно", - сказал Виталий Романченко.

Напомним, 13 мая состоялось заседание Печерского райсуда, который рассматривал дело председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. Суд избрал оппозиционному политику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его команда будут работать над тем, чтобы все доказательства против него, которые будет получать следствие, были добыты в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса. Об этом политик заявил после заседания суда.