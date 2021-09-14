Признак цивилизованных стран: Шмыгаль выступил за двойное гражданство в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Но он против двойного гражданства с Россией

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поддержал введение двойного гражданства. Об этом он заявил в эфире "Першого Незалежного".

"Двойное гражданство это признак цивилизованных стран, то есть во многих цивилизованных странах двойное гражданство это, конечно, норма. Это должна быть такая транспарентная, довольно открытая и прозрачная вещь. Конечно, не предполагается, для меня лично, двойное гражданство со страной-агрессором, это те вещи, которые также прописаны в проекте закона", - сказал он.

По словам премьера, на сегодняшний день огромная часть украинцев живет заграницей и они не учтены.

"Но это миллионы или десятки миллионов людей (украинцев, украинского происхождения), которые живут заграницей и это тоже наша сила – сила Украины. Многие из этих людей хотели бы иметь паспорт украинца. Почему нет? Почему не может гражданин Канады иметь гражданство Украины, если это прозрачно, транспарентно и законно? Это нормально, это люди, которые смогут поддерживать страну, участвовать в каком общественной жизни и привлекать инвестиции, возможно, возвращаться в Украину. Это те вещи, которые дают дополнительный плюс, поэтому моя позиция, что двойное гражданство, конечно, должно быть. Это усилит нас", - добавил Шмигаль.

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Ранее председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков убеждал, что гражданство в Украине должно быть одно. Он считает, что если будет двойное гражданство - возможны негативные последствия.