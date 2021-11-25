ПриватБанк и "Ощадбанк" продадут: Правительство взяло обязательства перед МВФ

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Структурный маяк программы с МВФ будет выполнен до января 2022 года

Кабинет министров обязуется принять планы по частичной или полной приватизации государственных Приватбанка и "Ощадбанка". Об этом сообщается в обновленном Меморандуме с МВФ.

Как отмечается в документе, обновленные принципы, утвержденные Кабинетом министров в августе 2020 года, предусматривают уменьшение участия государства с текущих 50,4% чистых активов до менее 25% к 2025 году.

Для дальнейшего снижения доли государства в банках правительство обеспечит разработку и принятие ПриватБанком и "Ощадбанком" до конца 2021 года дорожной карты, которая:

будет определять шаги, необходимые для вывода каждого из этих банков на рынок для частичной или полной приватизации и продвигать наше привлечение авторитетных международных инвесторов;

будет определять законодательные изменения, которые могут понадобиться для осуществления представленных вариантов разгосударствления.

"Эти планы будут приняты Кабинетом министров до конца января 2022 года (структурный маяк)", - отмечается в меморандуме.

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