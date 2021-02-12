Принимаемые меры не должны идти в ущерб свободе СМИ: В ЕС обратились к Украине

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Европейский Союз напомнил Украине, что принимаемые меры не должны идти в ущерб свободе СМИ. Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном по итогам 7-го заседания Совета ассоциации между ЕС и Украиной.

"Европейский союз отметил большое значение свободы слова, независимости и плюрализма средств массовой информации, в том числе важную роль независимого общественного вещания. Стороны признали обоснованными усилия Украины по защите от информационных манипуляций, в частности, учитывая масштабы кампаний по дезинформации, направленных на Украину, в том числе извне. При этом любые принимаемые меры не должны идти в ущерб свободе СМИ и должны быть пропорциональны цели", - говорится в релизе.

Стоит отметить, что Европейский союз и Украина провели 7-е заседание Совета ассоциации в Брюсселе 11 февраля 2021 года. Заседание проходило под со-председательством Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Боррелля и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій проти телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZіK. Згідно з указом, який набув чинності з моменту підписання, до телеканалів застосовані санкції протягом п'яти років. Це передбачає блокування мовлення всіх трьох телеканалів.

Після блокування мовлення трьох телеканалів ефіри можна дивитися на YouTube.

Онлайн-трансляцію телеканалу ZIK дивіться тут:

Онлайн-трансляцію телеканалу "112 Україна" дивіться тут:

Онлайн-трансляцію телеканалу NewsOne дивіться тут: