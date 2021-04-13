Прикрываясь антироссийской истерией и санкциями против оппозиции, Зеленский готовится к войне, – международное интернет-издание левых сил

Владимир Зеленский на Донбассе Офис президента Украины

Мировое сообщество пристально следит за развитием конфликта на Востоке Украины. Международные эксперты не исключают, что в пока еще внутреннее противостояние, не без участия Соединенных Штатов Америки, могут быть втянуты и соседние государства, что приведет к непоправимым последствиям. Об этом говорится в публикации международного интернет-издания World Socialist Web Site (WSWS).

"В то время как западные СМИ бредят о якобы "российской агрессии", военные столкновения (на Донбассе.– Ред.) на самом деле происходят на фоне серии серьезных провокаций со стороны украинского правительства", – пишет WSWS.

Частью этих провокаций, по мнению международного интернет-ресурса, является "разжигание в Украине истерической антироссийской кампании", а также начавшиеся немного ранее репрессии и санкции, которым украинское правительство подвергает оппозицию, в частности председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

В публикации также подчеркивается, что в последнее время Президент Украины существенно усилил милитаристскую риторику, как бы подготавливая Украину и весь мир заодно к возможной развязке полномасштабных военных действий.

"25 марта Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новую военную стратегию, в которой подчеркивается необходимость подготовки всего населения к мобилизации для войны против России на украинской земле. Стратегия признает, что такую войну невозможно выиграть без поддержки НАТО. Планируемое вступление Украины в военный союз упоминается не менее 19 раз", – отмечает международный интернет-ресурс.

В подтверждение этому в публикации упоминается заявление главнокомандующего вооруженными силами Украины генерал-полковника Руслана Хомчака, в котором он признал, что "полномасштабное наступление приведет к огромным жертвам среди гражданского населения", но при этом подчеркнул, что "отдавать приказы или принимать решения" – это полномочия Президента.

Но автор статьи дает понять, что решения принимает отнюдь не Зеленский, отмечая, что за последнюю неделю как минимум трижды состоялись переговоры на высоком уровне между правительствами США и Украины. В том числе с министром иностранных дел Энтони Блинкеном, начальником штаба Марком Милли и министром обороны Ллойдом Остином.

"За последние семь лет США подняли украинскую армию на сотни миллионов долларов, и военные советники США играют важную роль в обучении украинской армии. Корпорация RAND признает, что любая предлагаемая ею стратегия несет в себе риск неконтролируемой военной эскалации и даже применения ядерного оружия. Но империализм США явно готов пойти на такой риск", – подчеркивается в материале World Socialist Web Site.

В заключение журналист WSWS отмечает, что "вооружение" Украины за деньги США нельзя рассматривать как дружескую помощь нуждающемуся государству. Не жалея миллиарды долларов на подготовку "крайне правых и вооруженных сил Украины к войне", Штаты не спешат оказывать помощь в борьбе с пандемией и вакцинацией украинцев от COVID-19.