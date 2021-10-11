При МВД Украины появился офис по защите бизнеса: В чем заключается его работа

Фото из открытых источников

Министр ведомства определил три основных приоритета

При Министерстве внутренних дел появился Офис по защите бизнеса. У него три приоритета работы. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в интервью "РБК-Украина".

По его словам, приоритетами является защита бизнеса от нерыночных методов конкуренции и возможных злоупотреблений со стороны представителей правоохранительных органов. А третий - это создание более благоприятных условий для захода иностранных инвестиций в Украину.

"Именно поэтому речь идет прежде всего об определенной неформальной рабочей группе, деятельность которой министр поручил именно мне. Мы определили контактную персону в руководстве Национальной полиции, мы ведем диалог как с бизнес-ассоциациями, так и с Офисом европейского бизнес-омбудсмена. И мы достаточно оптимистичны", - отметил Енин.

Также он добавил, что это прежде всего площадка для диалога. Министр четко обозначил приоритеты для защиты бизнеса.

"О чем, например, идет речь? Очень часто мы сталкиваемся с базовыми нарушениями прав человека в рамках уголовного производства. Очень часто мы, например, видим, что население мало доверяет тому полицейскому, с которым сталкивается. Именно поэтому мы внедряем новые элементы", - добавил первый замминистра.

Новости по теме: Защищал свой бизнес: У Зеленского прокомментировали офшорное расследование

Как сообщалось ранее, на сайте Главного сервисного центра Министерства внутренних дел появилась страница, на которой можно узнать обо всех доступных комбинации номерных знаков. Один из вариантов алгоритма поиска свободного номерного знака — "Наличие в области".