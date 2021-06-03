"При комике лучше жить не стали": Украинцы разочарованы невыполненным обещанием Зеленского снизить тарифы

Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая Офис президента

Много говорить о собственных достижениях и мало слушать о том, что заботит людей, - характерная черта украинской власти. Особенно заметна она в диалоге с собственным народом, к мнению которого чиновники прислушиваться не привыкли.

Журналисты решили изменить привычное состояние вещей и спросить украинцев, что им болит и как с этим бороться. Своим мнением граждане поделились в эфире проекта "Чуємо кожного".

Одна из самых главных проблем сейчас - тарифы. Украинцы уже начали откладывать деньги на зиму, чтобы суметь оплатить воду, газ и свет. Как справляются украинцы с цифрами в платежках, спасает ли субсидия и на чем приходится экономить?

"Я при Зеленском не стала жить лучше. Для меня он не президент, а шоумен и комик. Цены растут с каждым годом, а тарифы увеличиваются", - считает жительница Ужгорода.

Пожилая киевлянка пожаловалась, что и так едва сводит концы с концами. У нее 52 года стажа, а пенсия составляет всего 2 тыс. грн. При этом за коммуналку ежемесячно она отдает минимум 3 тыс. грн.

"У меня пенсия 2 тыс. грн. Скажите, как можно оплатить все? К счастью, дети помогают. Отказываю себе во многом, под конец месяца могу сидеть на хлебе и воде", - сетует уроженка Николаева.

Жительница столицы подчеркивает, что добавленные 100 грн к пенсии - ничего не решают, поскольку квартплата поднялась, а субсидии уменьшили.

"Я не хочу обижать президента, потому что, говорят, нельзя. Но он просто злобный карлик. Понятно, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" догнала и перегнала его партию", - убеждена украинка из Херсона.

Пенсионерка из Днепра поделилась, что у нее складывается впечатление, будто в команде президента думают больше о технологиях, чтобы им поверили, чем об улучшении жизни украинцев.