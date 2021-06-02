Президентский законопроект о деолигархизации уже зарегистрировали в Раде

Владимир Зеленский Офис президента

Текст законопроекта пока отсутствует, но известно, что он будет действовать 10 лет

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Законопроект зарегистрирован под номером №5599.

Законопроект определен Зеленским как неотложный. Сейчас он передан на рассмотрение руководству парламента.

Впрочем, в Офисе президента сообщили, что документ содержит определение олигархов – лиц, "которые имеют значительное влияние и в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролируют основные сегменты медийного пространства".

"Законопроект не нарушает основополагающих прав людей, которые подпадают под определение олигарха, а лишь определяет круг этих лиц и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти. Он, в частности, будет регламентировать встречи и другие взаимоотношения представителей органов власти с лицами, владеющими значительными активами.

Документ имеет ограниченный срок действия-10 лет. Он должен стать первым шагом к ликвидации олигархической системы в Украине. На его основе будут разработаны антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что по примеру опыта успешных стран, устранения монопольного положения ряда избранных лиц даст толчок развитию среднего класса и ускорит развитие экономики.

Новости по теме: Зеленский обсудил с сенаторами США антикоррупционные реформы и деолигархизацию в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что МВФ ожидает от Украины прорыва в вопросе развала олигархической системы.