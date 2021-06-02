Президентский законопроект о деолигархизации уже зарегистрировали в Раде
Текст законопроекта пока отсутствует, но известно, что он будет действовать 10 лет
Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Законопроект зарегистрирован под номером №5599.
Законопроект определен Зеленским как неотложный. Сейчас он передан на рассмотрение руководству парламента.
Впрочем, в Офисе президента сообщили, что документ содержит определение олигархов – лиц, "которые имеют значительное влияние и в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролируют основные сегменты медийного пространства".
"Законопроект не нарушает основополагающих прав людей, которые подпадают под определение олигарха, а лишь определяет круг этих лиц и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти. Он, в частности, будет регламентировать встречи и другие взаимоотношения представителей органов власти с лицами, владеющими значительными активами.
Документ имеет ограниченный срок действия-10 лет. Он должен стать первым шагом к ликвидации олигархической системы в Украине. На его основе будут разработаны антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране", - говорится в сообщении.
Там также отметили, что по примеру опыта успешных стран, устранения монопольного положения ряда избранных лиц даст толчок развитию среднего класса и ускорит развитие экономики.
Напомним, ранее сообщалось, что МВФ ожидает от Украины прорыва в вопросе развала олигархической системы.